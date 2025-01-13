Россиян осудили за серию диверсий на железной дороге и поджог самолета Су-24

Суд дал от 5 до 7,5 года колонии новосибирцам за серию диверсий и поджог Су-24

Новосибирский областной суд вынес приговор в отношении четырех местных жителей, виновных в совершении диверсий на железной дороге и авиационном заводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Савелий Ряполов и Павел Соловьев проведут в колонии общего режима 7 и 7,5 года соответственно. Виктор Скоробогатов и Кирилл Веселов получили 5 и 6,5 года лишения свободы, из которых 3,5 года проведут в тюрьме. Оставшийся срок они будут отбывать в колонии строгого режима.

Как установил суд, диверсии произошли в мае 2023 года. Сотрудники силовых структур задержали четверых новосибирцев, которые в интересах украинской террористической организации за вознаграждение совершили поджоги релейного шкафа на перегоне между железнодорожными станциями Сеятель и Бердск Западно-Сибирской железной дороги, базовой станции оператора сотовой связи и неэксплуатируемого самолета Су-24. Задание фигурантам давал анонимный пользователь из мессенджера.

Вскоре в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ («Диверсия»). По местам их жительства были изъяты орудия преступления.

