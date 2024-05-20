Начался суд над россиянами по обвинению в серии диверсий и поджоге Су-24

4 жителя Новосибирска не признали вину в поджогах Су-24 и на железной дороге

Новосибирский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела о диверсиях на железной дороге и поджоге самолета Су-24 на территории авиазавода имени Чкалова. Об этом сообщает РИА Новости.

В преступлениях обвиняются четверо местных жителей. На первом заседании им было оглашено обвинительное заключение. Из него следует, что фигурантам дела инкриминируют поджог двух релейных шкафов на железной дороге, контейнера с телекоммуникационным оборудованием и самолета. По версии следствия, в апреле 2023 года им предложили в мессенджере подзаработать путем совершения диверсий. Серию преступлений они совершили в период с 15 апреля по 8 мая 2023 года.

На суде молодые люди не признали вину в содеянном.

10 мая 2023 года сообщалось, что двое неизвестных проникли на территорию авиазавода, перекусив сетку-рабицу, и подожгли законсервированный бомбардировщик 1990 года Су-24. Горящий самолет они сняли на видео, который выложили в социальную сеть с комментарием, что тот полностью уничтожен. Однако выяснилось, что бомбардировщик почти не пострадал, а хулиганы сбежали. Через несколько дней их задержали сотрудники ФСБ.