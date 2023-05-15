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10:27, 15 мая 2023Силовые структуры

Российский суд арестовал мужчину за попытку сжечь бомбардировщик Су-24

В Новосибирске поместили в СИЗО до 12 июля мужчину, пытавшегося сжечь Су-24 на авиазаводе

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Новосибирске суд арестовал мужчину, пытавшегося сжечь «законсервированный» Су-24 на авиационном заводе. Об этом сообщает ТАСС.

Скоробогатов В.А. будет находиться в СИЗО до 12 июля. Его обвинили по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия») УК РФ. Фигуранту грозит до 20 лет колонии.

О поджоге правоохранители узнали из социальных сетей. Хулиганы опубликовали видео с горящим бомбардировщиком. Они заявили, что самолет полностью уничтожен. После этого полицейские приехали на территорию Новосибирского авиационного завода. Они нашли тот самый Су-24 1990 года. Выяснилось, что бомбардировщик почти не пострадал.

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Екатерина Власова
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