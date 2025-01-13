Банк России увеличит продажи валюты в полтора раза

Центробанк до 6 февраля увеличит продажи валюты до 4,76 миллиарда рублей в день

С 15 января по 6 февраля Минфин России будет в рамках бюджетного правила направлять на покупку валюты и золота 4,1 миллиарда рублей в день. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Однако в связи с тем, что Банк России продает 8,86 миллиарда рублей в сутки, то чистые продажи составят 4,76 миллиарда рублей в день, что в полтора раза больше, чем в предыдущий период.

В декабре на фоне резкого падения курса рубля ЦБ отказался от зеркалирования операций Минфина на внутреннем рынке, что позволило увеличить продажи валюты до 8,4 миллиарда рублей. Таким образом, 3,41 миллиарда рублей в день регулятор продает с 9 по 14 января.

Также Минфин сообщил, что в декабре нефтегазовые доходы России составили 790,2 миллиарда рублей, что на 11,5 миллиарда меньше, чем в ноябре. По итогам всего года они достигли 11,131 триллиона рублей, что выше, чем в 2023 году, но ниже результата 2022-го.