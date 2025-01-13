Москвичам пообещали мороз перед оттепелью

Синоптик Позднякова: предстоящие сутки станут самыми холодными на неделе

В ночь на вторник, 14 января, в столице ожидаются заморозки, которые сменятся оттепелью. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Ночью температура опустится до отметок минус 5-8 градусов, сутки окажутся самыми «холодными» на предстоящей неделе. Затем москвичей ждет оттепель, которая продлится до конца второй декады января. Долгосрочные морозы, согласно данным долгосрочных прогнозов, ожидаются только в начале последней декады месяца. При этом даже при вторжении арктического воздуха средняя температура в столице окажется выше нормы не менее чем на четыре градуса. Ожидается, что январь 2025 года войдет в число пяти самых теплых за всю историю наблюдений, которые ведутся на метеостанции Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) с 1879 года.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предсказал в столице раннюю весну, а также зиму с температурой в среднем на пять градусов выше нормы и отсутствием сильных снегопадов.