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15:18, 13 января 2025Экономика

Москвичам пообещали мороз перед оттепелью

Синоптик Позднякова: предстоящие сутки станут самыми холодными на неделе
Мария Черкасова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В ночь на вторник, 14 января, в столице ожидаются заморозки, которые сменятся оттепелью. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Ночью температура опустится до отметок минус 5-8 градусов, сутки окажутся самыми «холодными» на предстоящей неделе. Затем москвичей ждет оттепель, которая продлится до конца второй декады января. Долгосрочные морозы, согласно данным долгосрочных прогнозов, ожидаются только в начале последней декады месяца. При этом даже при вторжении арктического воздуха средняя температура в столице окажется выше нормы не менее чем на четыре градуса. Ожидается, что январь 2025 года войдет в число пяти самых теплых за всю историю наблюдений, которые ведутся на метеостанции Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) с 1879 года.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предсказал в столице раннюю весну, а также зиму с температурой в среднем на пять градусов выше нормы и отсутствием сильных снегопадов.

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