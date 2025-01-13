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16:19, 13 января 2025Экономика

Москвичи останутся без купелей на Крещение

Синоптик Цыганков: Тонкий лед не позволит вырубить крещенские купели в Москве
Мария Черкасова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Из-за тонкого льда на водоемах столицы в городе будет невозможно организовать привычные купели на Крещение, вместо них будут специальные настилы. Об этом агентству «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он напомнил, что в крещенскую ночь ожидается облачная погода и небольшой дождь с температурой от нуля до плюс пяти градусов, днем 19 января до плюс шести градусов. В настоящее время на озерах нет льда, на который можно было бы зайти человеку. Температура воды в столичных водоемах составляет около плюс четырех градусов, напомнил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Крещенская ночь в Москве будет с небольшими отрицательными значениями в минус 1-4 градуса, что на 4-5 градусов выше климатической нормы. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, долгосрочные морозы в столице ожидаются только в начале последней декады месяца.

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