Мужчина подслушал разговор возлюбленной с подругой и решил расстаться с ней

Пользователь Reddit с ником Dangerous_Mind_647 рассказал на портале, как решил расстаться с возлюбленной — он сделал это после того, как случайно подслушал ее разговор с подругой. Комментаторы сочли реакцию рассказчица неоправданно резкой.

Автор поста объяснил, что он и его сестра росли в религиозной семье. Сам он съехал от родителей в 15 лет, а сестре пообещал, что окажет ей всю необходимую помощь, когда она захочет покинуть родительский дом. Мужчина уточнил, что сам уехал учиться в другой конец страны, чтобы поступить в учебное заведение.

Во время учебы, по словам рассказчика, он познакомился с девушкой, с которой встречается уже на протяжении пяти лет. В июле ему предложили работу в месте, где он раньше жил с родителями, и он согласился, вернувшись в родной штат. Пользователь добавил, что его возлюбленная дала согласие на переезд к нему в ноябре.

В середине сентября рассказчику позвонила его сестра с просьбой пожить у него дома вместе с двумя ее детьми, на что мужчина ответил положительно. Автор поста рассказал о случившемся своей девушке. Мужчина отметил, что из-за новости возлюбленная расстроилась, однако заверила его, что с понимаем относится к просьбе сестры. Рассказчик уточнил, что в ноябре она также переехала к нему. Сестра с детьми, по его словам, до сих пор жила у него.

В декабре к возлюбленной автора поста пришла подруга. Мужчина был дома в это время и случайно услышал их разговор. «Они издевались над моей сестрой. Обсуждали то, как она одевается, разговаривает, ведет себя. Это продолжалось довольно долго. Подруга девушки спросила, как та терпит это. На что моя возлюбленная ответила: “Я знала, что мой парень любит возиться со сломанной ерундой. Думаю, это относится и к его семье!” И они рассмеялись», — пожаловался Dangerous_Mind_647.

Через несколько дней мужчина рассказал девушке, что услышал ее разговор с подругой. Он заявил, что после этого не хочет быть с ней и задумывается о расставании. Его избранница, в свою очередь, извинилась за сказанное и добавила, что из-за него ей пришлось пожертвовать собственной работой и друзьями, переехав к нему в другой штат. «Моя точка зрения такова: я больше не хочу быть с ней, если она действительно так относится к моей семье», — заключил он.

В комментариях пользователи сочли реакцию мужчины слишком категоричной. Они предположили, что возлюбленная устала от пребывания в одном доме с родственницей своего бойфренда и эмоционально высказалась подруге. «Сплетничать с подругой, не предполагая, что это кто-то услышит и при этом не желая никому причинить вреда, — это нормально», — заключили они.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как услышала шутку жениха о себе и выгнала его из дома. В комментариях сочли верным решение рассказчицы и призвали ее не выходить за него замуж.