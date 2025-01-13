На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры в регионе

На территории Запорожской области, занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ), в результате серии артиллерийских атак были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Согласно сообщению украинского чиновника, за минувшие сутки по региону было якобы нанесено 250 ударов беспилотниками, а также более 150 ракетных ударов. В результате на территории области было повреждено несколько инфраструктурных объектов.

Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Российские военные нанесли мощный удар по объектам ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республике. Один из взрывов произошел в промышленном районе города.