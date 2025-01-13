На Западе рассказали о паузе Украины в размышлениях о возвращении территорий

CNN: Украина поставила на бессрочную паузу размышления о возврате территорий

Власти Украины «поставили на бессрочную паузу» свои размышления о возвращении территорий на востоке, ввиду сложной ситуации на фронте. Об этом пишет CNN.

«Ее войска отступают (...) на нескольких участках протяженной линии фронта, ей не хватает опытных солдат», — пишет издание, указывая на сомнения в поддержании темпов западной помощи.

Таким образом, пишет издание, Киев, за неделю до начала срока избранного президента США Дональда Трампа, отслеживает сигналы из Вашингтона и Москвы, заявляя о желании справедливого мира и откладывая вопрос возвращения территорий на неопределенный срок.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что обе стороны украинского конфликта в настоящее время не готовы к мирным переговорам. Он заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, усиливая его позиции на поле боя и создавая условия для будущих переговоров.