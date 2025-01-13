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11:58, 13 января 2025Силовые структуры

Наемник ВСУ из Парагвая стал фигурантом уголовного дела о теракте в России

СК России возбудил дело в отношении наемника ВСУ из Парагвая Луго Хименеса
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Парагвая Хорхе Адриана Луго Хименеса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Иностранец заочно подозревается в преступлении по статьям о террористическом акте и наемничестве. По данным следствия, Луго Хименес участвовал в качестве наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевых действиях на территории России. В декабре 2024 года он незаконно пересек границу и вторгся в Курскую область, где совершал преступления против мирных жителей.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону два боевика нацбатальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) получили по 18 лет заключения.

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