НАТО начнет учения по развертыванию сил на восточном фланге

НАТО 13 января начнет учения по развертыванию сил на восточном фланге

Страны НАТО с 13 января по 26 февраля проведут учения Steadfast Dart-25. Об этом сообщает РИА Новости.

Участницам предлагается проверить способности к оперативному развертыванию сил на восточном фланге «в условиях конфликта».

Кроме того, отмечается, что участие в учениях примут около десяти тысяч военных из девяти стран-союзниц, включая воздушные, сухопутные, морские и специальные силы. Учения Steadfast Dart-25 состоятся в Болгарии, Румынии и Греции.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах добиться повышения военных расходов стран НАТО до пяти процентов от их ВВП. По его мнению, альянс не сможет выполнять задачи при расходах в два процента.