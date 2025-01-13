Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:17, 13 января 2025Мир

НАТО начнет учения по развертыванию сил на восточном фланге

НАТО 13 января начнет учения по развертыванию сил на восточном фланге
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Fredrik Sandberg / Reuters

Страны НАТО с 13 января по 26 февраля проведут учения Steadfast Dart-25. Об этом сообщает РИА Новости.

Участницам предлагается проверить способности к оперативному развертыванию сил на восточном фланге «в условиях конфликта».

Кроме того, отмечается, что участие в учениях примут около десяти тысяч военных из девяти стран-союзниц, включая воздушные, сухопутные, морские и специальные силы. Учения Steadfast Dart-25 состоятся в Болгарии, Румынии и Греции.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах добиться повышения военных расходов стран НАТО до пяти процентов от их ВВП. По его мнению, альянс не сможет выполнять задачи при расходах в два процента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Безбожная смердящая инфоканава». Захарова прокомментировала публикации украинских СМИ о коме Кеосаяна

      Мужчина набил имя возлюбленной на груди и расправился с ней

      В России заявили об отсутствии планов по нападению на НАТО

      В Полтаве произошел взрыв

      В США отметили успех ВС России на месте боевой славы в Курской области

      Обматеривший отмывающих птиц от мазута волонтеров чиновник извинился

      В США сделали заявление о лесных пожарах

      Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров

      Кандидат в канцлеры Германии сделала заявление о Путине

      На Западе заявили о наступающей для всего мира угрозе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше