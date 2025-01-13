Названа причина пожара в здании военного госпиталя в Туле

Тульское правительство: Пожар в госпитале произошел из-за неисправности проводки

Пожар в здании военного госпиталя в Туле произошел из-за неисправности электропроводки. Предварительную причину происшествия назвали в правительстве Тульской области.

«Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки», — уточнили в администрации российского региона.

По данным областного правительства, погибших или пострадавших нет. Из здания эвакуировали 57 человек. Для последующего размещения военных в других помещениях предоставлен транспорт, уточнил губернатор Дмитрий Миляев.

О пожаре в здании военного госпиталя стало известно днем в понедельник, 13 января. В сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как из окон здания на третьем этаже валит черный дым. По предварительным данным, огонь охватил около одной тысячи квадратных метров.