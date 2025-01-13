Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 13 января 2025Россия

Стали известны подробности о пожаре в здании военного госпиталя в Туле

В загоревшемся здании военного госпиталя в Туле находились солдаты
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Тула. Происшествия»

В загоревшемся здании военного госпиталя в Туле находились на лечении солдаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«На месте работают расчеты МЧС по Тульской области. Эвакуировано 57 человек. На лечении находились военнослужащие срочной службы», — говорится в сообщении.

Пострадавших при ЧП нет, добавили в пресс-службе областного правительства.

О ЧП сообщалось ранее 13 января. На опубликованных кадрах видно, как из окон здания на третьем этаже валит черный дым. Также на записи можно заметить языки пламени. По данным Telegram-канал Baza, огнем было охвачено 1000 квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Китай отказался принять три танкера с нефтью из России из-за новых санкций США. Что на это ответили в Москве?

      Франция сократит военный контингент в Африке

      Россияне устроили дрифт около торгового центра и были осуждены

      Россиянин напал на продавца табачного магазина из-за манеры его общения

      В России возбудили дело после атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль

      Курс доллара взлетел до максимума за два года

      Невозможность заморозки банковских вкладов россиян объяснили

      Популярная телезвезда снялась в нижнем белье в рекламе

      Российские проводные дроны получили тепловизоры

      Tesla обогнала немецкий концерн по мировым продажам автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше