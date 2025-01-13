Стали известны подробности о пожаре в здании военного госпиталя в Туле

В загоревшемся здании военного госпиталя в Туле находились солдаты

В загоревшемся здании военного госпиталя в Туле находились на лечении солдаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«На месте работают расчеты МЧС по Тульской области. Эвакуировано 57 человек. На лечении находились военнослужащие срочной службы», — говорится в сообщении.

Пострадавших при ЧП нет, добавили в пресс-службе областного правительства.

О ЧП сообщалось ранее 13 января. На опубликованных кадрах видно, как из окон здания на третьем этаже валит черный дым. Также на записи можно заметить языки пламени. По данным Telegram-канал Baza, огнем было охвачено 1000 квадратных метров.