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15:08, 13 января 2025Россия

В России загорелся военный госпиталь

В Туле загорелось здание военного госпиталя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Тула. Происшествия»

В Туле загорелся военный госпиталь. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула. Происшествия» и публикует снятые очевидцами видеозаписи.

Охваченное здание находится на улице Советской, уточняет канал. Вероятно, речь идет о месте дислокации 39-го отдельного медицинского отряда Воздушно-десантных войск. На кадрах из окон здания на третьем этаже валит черный дым. Также на записи видны языки пламени.

По данным Telegram-канал Baza, огнем охвачено 1000 квадратных метром. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее в одной из больниц Екатеринбурга также произошел пожар. В МЧС России предварительной причиной случившегося назвали ремонтные работы, производившиеся на крыше.

ЖЗЛ
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