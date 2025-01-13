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12:27, 13 января 2025Россия

Названы профессии для альтернативной службы в России

В России расширили список профессий для альтернативной службы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

В России расширили список профессий для альтернативной гражданской службы. Специальности озвучили в Минтруда, пишет «Парламентская газета».

Если в 2024 году список состоял из 238 профессий и 1439 организаций, то в 2025-м его расширили до 255 специальностей и 1524 предприятий.

В качестве профессий для альтернативной службы в 2025 году названы метеорологи, лесничие, врачи приемных отделений, библиотекари, гидрологи, учителя-логопеды и дефектологи, медбратья, а также гардеробщики, буфетчики, дояры, няни, осветители, официанты, парикмахеры, швеи, униформисты, артисты цирка, балета, драмы и другие.

Как уточнили в министерстве, информацию о количестве россиян, которые получили возможность заменить военную службу по призыву на альтернативную гражданскую службу, предоставляет Минобороны, на основании чего уже формируется список специальностей и предприятий.

Срок альтернативной службы дольше, чем год по призыву — в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, придется отработать 21 месяц, а принадлежащих вооруженным силам — 18 месяцев.

Заменить срочную службу на альтернативную могут в случае, если призывник — представитель коренных малочисленных народов, ведет традиционный образ жизни и осуществляет традиционную хозяйственную деятельность, или же военная служба противоречит его убеждениям или вероисповеданию. По данным Росстата, в 2023 году альтернативную службу прошли 2,8 тысячи россиян.

Ранее в России разработали законопроект о сохранении рабочих мест за призванными на срочную военную службу гражданами, работающими в негосударственных организациях.

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