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09:15, 13 января 2025Ценности

Невеста смыла макияж за 20 минут до свадьбы и разозлила визажистов

Мария Винар

Кадр: @laurenaveryh

Невеста Лорен Эйвери Холмс смыла макияж за 20 минут до свадьбы и разозлила пользователей сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok.

Жительница Калифорнии поделилась видео, в котором продемонстрировала на себе макияж от профессионального визажиста. Однако девушка призналась, что ей не понравилась работа специалиста. «Переделываю макияж за 20 минут до выхода в свет. Без обид, просто чувствовала себя не в своей тарелке», — подписала она ролик.

В самом видео невеста объяснила, что профессиональный макияж лишил ее индивидуальности, сделав кожу очень бледной. В связи с этим она решила накраситься самостоятельно и показала результат зрителям.

Пользователи сети, среди которых оказались визажисты, разошлись во мнениях по поводу поступка автора ролика. «Осмелюсь сказать, но твой макияж ничем не отличается», «Мне кажется, вы просто разозлились на визажиста. Лично мне ее работа нравится», «Как визажист я хотела бы вступиться за коллегу. Почему вы ничего ей не сказали в процессе?», «У вас разве не было репетиций перед свадьбой?» — высказывались комментаторы.

В октябре прошлого года невеста прослыла неуверенной в себе сумасшедшей из-за строгого дресс-кода свадьбы.

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