Новую платную дорогу собрались построить под Москвой

«Ъ»: В Подмосковье в 2025 году начнут строить дублер Егорьевского шоссе

Власти Подмосковья собрались в 2025 году начать строить дублер Егорьевского шоссе, который свяжет МКАД и ЦКАД на восточном направлении. О планах возвести новую платную автодорогу в столичном регионе пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о четырехполосной трассе с девятью развязками и 32 мостами общей протяженностью 36,2 километра. Дорога будет начинаться в подмосковном поселке Томилино, пройдет по территории Люберецкого округа, а также округов Котельники и Раменское и выйдет к ЦКАД недалеко от села Гжель. Рабочее название шоссе — «Москва — Егорьевск —Тума — Касимов» (МЕТК). По данным минтранса Московской области, достроить его должны в 2027-2028-х годах.

Действующее двухполосное Егорьевское шоссе очень загружено, а в его реконструкции власти не видят смысла из-за плотной застройки вокруг. Планы о строительстве дублера обсуждались с 2019 года, а в декабре 2021-го областное правительство заключило концессионное соглашение с ООО «М.Е.Т.К» о создании платной трассы. В конце года проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

В столичном минтрансе ожидают, что новая платная дорога выведет транзитный поток грузового транспорта из населенных пунктов и повысит безопасность движения на Егорьевском шоссе, а также повысит транспортную доступность более чем для двух миллионов жителей региона.

В середине декабря 2024 года в Подмосковье запустили движение по Мытищинской хорде. Четырехполосная трасса длиной 16 километров соединяет загруженное Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и реконструируемым Афанасовским. Сначала проезд по ней сделали бесплатным для всех. Теперь водителям легковых авто нужно заплатить 238 рублей, а грузовиков — 473 рубля.