Обнаженное тело пропавшего туриста всплыло у пляжа в Таиланде

Обнаженное тело пропавшего в Таиланде британского туриста всплыло в море у пляжа. Подробностями истории поделилось издание National World.

По данным источника, 28-летний Реган Келли из Лондона приехал в популярную курортную страну Азии 30 декабря и поселился в хостеле Mad Monkey Hostel на Пхукете. Утром 3 января путешественник перестал выходить на связь. Его сестра Лори и отец обратились в полицию, а после прилетели в Таиланд, чтобы помочь в расследовании.

Стражи правопорядка показали семье британца запись с камер видеонаблюдения из бара хостела, где Келли видели в последний раз. На ней он оживленно разговаривает с другим мужчиной на протяжении нескольких часов, а затем встает и уходит. При этом собеседник следует за ним. На другой записи, с камеры отеля на набережной, Келли бежит в неизвестном направлении, а мужчина из бара продолжает его преследовать.

На следующий день инструктор по водным видам спорта наткнулся на плавающее в воде тело, и семья пропавшего британца подтвердила, что это был он. Как пишет портал, сестра и отец туриста остаются в Таиланде и продолжают пытаться выяснить, что произошло в день трагедии.

«Детектив сказал, что он работал не покладая рук, но я просто не уверена, что они не хотят представить это как трагическую случайность», — призналась Лори.

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