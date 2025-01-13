Обвиняемый в попытке отравления курсантов российского военного училища признал вину

Обвиняемый в попытке отравления курсантов на Кубани мужчина признал свою вину

Обвиняемый в попытке отравления курсантов российского военного училища на Кубани признал свою вину. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает ТАСС.

Дело рассматривается Южным окружном военным судом Ростова-на-Дону. Обвиняемым по делу проходит 34-летний уроженец Мелитополя Егор Семенов. Следствие полагает, что он пытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ). Ему вменяются совершение теракта и госизмена.

По данным следствия, в 2022 году Семенов получил российское гражданство, а в апреле 2023-го его завербовала украинская разведка. Он получил задание организовать убийство выпускников АВВАКУЛ. В качестве вознаграждения ему было обещано 400 тысяч рублей, которые Семенов не получил.

Семенов прибыл в Армавир, приобрел токсичное вещество кордиамин и добавил его в алкоголь и торт, которые 22 октября 2023 года отправил через курьера в местный ресторан, где собрались выпускники училища на встречу.

Попытку отравления тортом удалось сорвать благодаря бдительности одного из гостей.