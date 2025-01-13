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15:26, 13 января 2025Ценности

Перечислена самая модная у звезд обувь

Page Six назвали валенки UGG и ботинки Dr. Martens самой модной обувью у звезд
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: UGG AUSTRALIA

Журналисты Page Six перечислили обувь, которая стала модной у знаменитостей в текущем сезоне. Материал опубликован на сайте издания.

Одной из самой популярной моделью обозреватели назвали валенки бренда UGG, которые полюбились Дженнифер Лопес, Николь Кидиман и Кики Палмер. Особенно актуальными стали варианты на платформе, отмечают эксперты. Кроме того, трендовыми назвали ботинки-носки, а также сапоги-трубы, в которых замечали Селену Гомес, Тейлор Свифт и других звезд.

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В список также попали резиновые сапоги марки Hunter, высокие сапоги на небольшом каблуке и челси известного бренда Blundstone. «Актуальности из года в год не теряют ботинки Dr. Martens и Timberland, причем разных моделей», — добавляют авторы материала.

Среди популярных марок редакторы выделили Christian Louboutin, Paris Texas, Stuart Weitzman и Steve Madden.

Ранее в январе журналисты Vogue назвали самые модные кроссовки на 2025 год.

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