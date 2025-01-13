Почти сто рейсов задержали в петербургском аэропорту из-за непогоды

Прокуратура производит надзор из-за задержки около 90 рейсов в аэропорту Пулково

Петербургская транспортная прокуратура продолжает производить надзор из-за задержки около 90 рейсов в аэропорту Пулково на фоне сложных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомстве.

12 января петербургская воздушная гавань дважды приостанавливала работу на вылет и прибытие. В связи с этим Северо-Западный прокурор Владимир Владимиров поручил организовать в Пулково работу мобильной приемной.

«С целью контроля соблюдения прав пассажиров и проводимых работ по очистке взлетно-посадочной полосы в аэропорт выехал Санкт-Петербургский транспортный прокурор Роман Терентьев», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что 33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Санкт-Петербурге. В основном рейсы перенаправили в российскую столицу.