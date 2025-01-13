Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:42, 13 января 2025Путешествия

Почти сто рейсов задержали в петербургском аэропорту из-за непогоды

Прокуратура производит надзор из-за задержки около 90 рейсов в аэропорту Пулково
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Петербургская транспортная прокуратура продолжает производить надзор из-за задержки около 90 рейсов в аэропорту Пулково на фоне сложных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомстве.

12 января петербургская воздушная гавань дважды приостанавливала работу на вылет и прибытие. В связи с этим Северо-Западный прокурор Владимир Владимиров поручил организовать в Пулково работу мобильной приемной.

«С целью контроля соблюдения прав пассажиров и проводимых работ по очистке взлетно-посадочной полосы в аэропорт выехал Санкт-Петербургский транспортный прокурор Роман Терентьев», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что 33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Санкт-Петербурге. В основном рейсы перенаправили в российскую столицу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Безбожная смердящая инфоканава». Захарова прокомментировала публикации украинских СМИ о коме Кеосаяна

      Россиянин упал на беременную учительницу в поезде

      Мужчинам назвали оптимальное количество секса для здоровья сердца

      60-летняя учительница показала свои фото в голом виде ученикам начальной школы

      Нурмагомедов сделал заявление после инцидента с бортпроводником на рейсе в США

      Почти сто рейсов задержали в петербургском аэропорту из-за непогоды

      Беспилотник самолетного типа сбили в российском регионе

      МИД Польши опроверг заявление об отказе делегации Словакии в пролете в Москву

      Популярная певица снялась в нижнем белье среди снега

      В России захотели обязать использовать в рекламе образ многодетных семей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше