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13:27, 12 января 2025Путешествия

33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Санкт-Петербурге

33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за сильного снега в Санкт-Петербурге
Мария Винар

Фото: Susana Vera/ Reuters

33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

На взлетно-посадочных полосах аэропорта Пулково продолжаются сильные ливневые осадки в виде снега. 33 воздушных судна, которые совершали рейсы в Санкт-Петербург, отправились на запасные аэродромы. В первую очередь они приземлились в Москве.

Уточняется, что ограничения в Пулково продлены предварительно до 13:20.

Ранее стало известно о временной приостановке приеа и отправка самолетов из-за сложных метеоусловий. Предварительно, работа авиагавани Пулково должна быть возобновиться в 9:15. Позже там сообщили о продлении ограничений.

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