Полицейские задержали расправившегося с матерью топором россиянина

В Челябинской области задержали мужчину за убийство матери топором

В Челябинской области полицейские задержали россиянина, расправившегося топором с матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 12 января в городе Аша на улице Уральской между родственниками произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил свою 75-летнюю мать топором по голове. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на три месяца поджегшего дом с людьми в российском регионе иностранца.