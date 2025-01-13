Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:54, 13 января 2025Силовые структуры

Полицейские задержали расправившегося с матерью топором россиянина

В Челябинской области задержали мужчину за убийство матери топором
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Челябинской области

В Челябинской области полицейские задержали россиянина, расправившегося топором с матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 12 января в городе Аша на улице Уральской между родственниками произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил свою 75-летнюю мать топором по голове. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на три месяца поджегшего дом с людьми в российском регионе иностранца.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые фигуранты

      ВСУ атаковали химзавод в Брянской области

      Росавиация высказалась о рейсах между Россией и Китаем

      Секс-символ MMA без штанов приняла откровенную позу на фото

      Мишустин освободил от должности замминистра сельского хозяйства

      В российском регионе предупредили о ракетной опасности

      Украинские пограничники остановили уклонистов на границе с Венгрией

      Жителю Чехии увеличили тюремный срок за своевольное присоединение к ВСУ

      Страны НАТО и Украина нарастят совместное производство оружия

      Над Брянском ПВО уничтожила несколько целей на фоне ракетной опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше