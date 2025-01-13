Поставки устриц в Россию взлетели

Поставки устриц в Россию выросли в 2,3 раза в январе-сентябре

По итогам первых девяти месяцев 2024 года поставки устриц в Россию увеличились в 2,3 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 434 тонны в физическом выражении. О резком росте импорта этого деликатеса сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра Рыбного союза.

В стоимостном выражении поставки устриц в Россию составили 4,1 миллиона долларов. Достигнутый результат оказался максимальным за шесть лет, уточнили эксперты.

Главным поставщиком этого деликатеса на российский рынок стал Китай. Из этой азиатской страны завезли в общей сложности 260 тонн устриц. В годовом выражении показатель увеличился в 20 раз. В итоге доля КНР в структуре российского импорта устриц в физическом выражении превысила 60 процентов. Другими важными поставщиками оказались Намибия (120 тонн, плюс 25 процентов год к году) и Марокко (45 тонн, минус 15 процентов), заключили в Рыбном союзе.

Ранее в Росрыболовстве сообщили о заметном наращивании доли отечественных устриц на российском рынке. По итогам 2023 года их доля, по словам главы организации Ильи Шестакова, увеличилась до 70 процентов. В целом с 2018 года производство ценных морепродуктов (устрицы, моллюски, ежи, мидии, гребешки) в Азово-Черноморском бассейне и на Дальнем Востоке подскочило в пять раз, отметил он.