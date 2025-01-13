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13:57, 13 января 2025Россия

Появились новые подробности боев в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по 11 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 11 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Малая Локня, Новая Сорочина, Черкасское Поречное, Николаево-Дарьино, Викторовка, Гуево, Гончаровка, косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Николаевка, Свердликово и Погребки.

Военнослужащим также удалось отразить пять контратак войск противника. ВСУ за сутки лишились более 230 бойцов, трех танков, БМП, четырех самоходных артиллерийских установок, а также станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

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С момента вторжения в Курскую область, по данным оборонного ведомства, украинские войска потеряли более 51 430 солдат.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что Вооруженным силам России удалось прорваться в Сумскую область, граничащую с Курской. По его словам, продвижение, в случае успеха, позволит окружить группировку ВСУ, ведущую боевые действия в российском регионе.

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