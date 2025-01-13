Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:32, 13 января 2025Россия

Российский военкор заявил о прорыве ВС России в Сумскую область Украины

Военкор Котенок: ВС РФ прорвались в Сумскую область, ВСУ под угрозой окружения
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подразделения ВС России прорвались в Сумскую область Украины вблизи Журавки. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок, поздравив с этим прорывом российских бойцов в Telegram-канале.

Военкор уточнил, что продвижение, в случае успеха, позволит окружить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущую боевые действия в Курской области.

«Пошли по тылам Курской группировки ВСУ? Если продвижение отсюда в направлении Юнаковки продолжится, это может создать угрозу окружения Курской группировки ВСУ. С почином!», — написал Котенок.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли более 51 тысячи военных на курском направлении. Они также лишились 297 танков, 228 боевых машин пехоты, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Команда Трампа оценила вероятность вытеснения России с бывших территорий Украины

      Российский военкор заявил о прорыве ВС России в Сумскую область Украины

      Мужчина получил через суд 640 тысяч рублей за порезы во время бритья

      Смартфоны напугали всех жителей Лос-Анджелеса

      Подполье сообщило о ликвидации высших офицеров ВСУ

      Раскрыты планы Трюдо после ухода в отставку

      Рублев рассказал о борьбе с нервными срывами

      Действующий президент Хорватии Миланович провозгласил победу на выборах

      Белоруссия отправляла на границу с Украиной новый спецотряд

      «Барселона» разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше