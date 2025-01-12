Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 50 тысяч военных во время боевых действий на курском направлении. Об общих потерях украинских войск сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, всего под Курском Украина потеряла до 51,2 тысячи военнослужащих.
Кроме того, ВСУ лишились, в частности, 297 танков, 228 боевых машин пехоты, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.
Накануне российские войска полностью освободили от ВСУ еще один населенный пункт в Курской области — село Николаево-Дарьино, расположенное в Суджанском районе. В процессе группировка войск «Север» и 155-я бригада пехотинцев отбили все атаки противника, который в результате лишился ста бойцов.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польское общество устало от конфликта на Украине. «Это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин за рулем новейших автомобилей или проживающих в пятизвездочных отелях», — сказал чиновник.