Минобороны РФ: общие потери ВСУ под Курском составили 51,2 тысячи человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 50 тысяч военных во время боевых действий на курском направлении. Об общих потерях украинских войск сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, всего под Курском Украина потеряла до 51,2 тысячи военнослужащих.

Кроме того, ВСУ лишились, в частности, 297 танков, 228 боевых машин пехоты, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.

Накануне российские войска полностью освободили от ВСУ еще один населенный пункт в Курской области — село Николаево-Дарьино, расположенное в Суджанском районе. В процессе группировка войск «Север» и 155-я бригада пехотинцев отбили все атаки противника, который в результате лишился ста бойцов.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польское общество устало от конфликта на Украине. «Это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин за рулем новейших автомобилей или проживающих в пятизвездочных отелях», — сказал чиновник.