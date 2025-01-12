Министр обороны Польши заявил об усталости от конфликта на Украине

Косиняк-Камыш заявил об усталости поляков от украинцев в пятизвездочных отелях

Польское общество устало от конфликта на Украине, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его словам приводит Financial Times.

«Конечно, в польском обществе есть усталость, и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин за рулем новейших автомобилей или проживающих в пятизвездочных отелях», — сказал чиновник.

Ранее Косиняк-Камыш в эфире радио RMF FM заявил, что по итогам переговоров в формате «Рамштайн» на одноименной авиабазе в Германии министры обороны стран НАТО оказались расстроены из-за ситуации на Украине.

Также по итогам этой встречи чиновник сообщил, что у избранного президента США Дональда Трампа отсутствует мирный план по Украине.