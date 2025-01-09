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19:05, 9 января 2025Мир

В Польше заявили об отсутствии у Трампа мирного плана по Украине

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: у Трампа нет мирного плана по Украине
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Владислав Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Kacper Pempel / Reuters

У избранного президента США Дональда Трампа отсутствует мирный план по Украине. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Мирного плана для Украины нет. Он не был представлен», — напрямую объявил он после встречи с министрами обороны стран НАТО на авиабазе Рамштайн в Германии.

По словам Косиняка-Камыша, на данный момент существуют лишь отдельные заявления Трампа по Украине, которые публикуют СМИ. Вместе с тем четкого и целостного видения мирного урегулирования американский лидер до сих пор не представил, добавил министр обороны Польши.

Ранее Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах НАТО поставить новую партию танков Украине. Кроме того, по его словам, Польша также готовит очередной пакет помощи для украинских властей.

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