Министры обороны стран НАТО расстроились из-за ситуации на Украине

Косиняк-Камыш: Министры обороны стран НАТО расстроены из-за ситуации на Украине

По итогам переговоров в формате «Рамштайн» на одноименной авиабазе в Германии министры обороны стран НАТО оказались расстроены из-за ситуации на Украине. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радио RMF FM.

«Прежде всего, настрой [после встречи] не положительный — я должен это прямо сказать», — отметил глава Минобороны.

По словам министра, одной из причин огорчения стала «тяжелая ситуация на Украине». Косиняк-Камыш подчеркнул, что Киев столкнулся с тяжелой ситуацией на линии фронта, «усталость от войны на Украине огромная, и людям уже это надоело».

Ранее министр обороны Польши заявил, что у избранного президента США Дональда Трампа отсутствует мирный план по Украине.