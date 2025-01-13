Пьяный мужчина напал с ножом на персонал и посетителей магазина в Подмосковье

В Подмосковье пьяный мужчина напал с ножом на персонал и посетителей магазина

В городском округе Щелково пьяный мужчина напал с ножом на персонал и посетителей магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из магазинов. Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина в состоянии опьянения зашел в торговое помещение и стал наносить удары ножом людям, которые в нем находились. В результате трем потерпевшим потребовалась помощь медиков.

Напавшего задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 20-летний житель Волгоградской области. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Томска удерживал сожительницу в съемной квартире и угрожал ей ножом.