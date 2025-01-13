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10:15, 13 января 2025Силовые структуры

Вооруженный ножом россиянин удерживал сожительницу в съемной квартире

Житель Томска удерживал сожительницу в съемной квартире и угрожал ей ножом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сотрудники силовых структур задержали жителя Томска, который удерживал сожительницу в съемной квартире и угрожал ей ножом. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, силовики получили вызов о семейном конфликте и прибыли на место. От очевидцев они узнали, что вооруженный мужчина удерживает в квартире сожительницу, и вступили с ним в переговоры. Когда злоумышленник отказался открыть дверь полицейским, те выломали ее с согласия собственницы и проникли внутрь.

Вскоре мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В итоге никто не пострадал.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего Евгения Ознобихина за самовольное оставление воинской части и удержание женщины в качестве заложницы.

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