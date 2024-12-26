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10:48, 26 декабря 2024Силовые структуры

Российский военный удерживал женщину в качестве заложницы и угрожал ей ножом

Суд дал 7 лет военному Ознобихину за удержание женщины в качестве заложницы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего Евгения Ознобихина за самовольное оставление воинской части и удержание женщины в качестве заложницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Как установил суд, 7 мая военный, желая временно уклониться от исполнения обязанностей службы, оставил часть и уехал в Братск Иркутской области. Спустя несколько месяцев его обнаружили представители воинской части, после чего он добровольно прибыл в военную комендатуру.

Спустя несколько дней после возвращения Ознобихин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировал дверь в кабинете воинской части, к которой был прикомандирован, и удерживал там ранее неизвестную ему женщину. Угрожая заложнице ножом, он требовал предоставить ему автомобиль, автомат АК-74 с боеприпасами и свободный выезд за пределы воинской части.

Первые два года военнослужащий проведет в тюрьме, а оставшиеся пять – в колонии строгого режима.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 9,5 года лишения свободы военного Владимира Тюмерекова за уклонение от службы.

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