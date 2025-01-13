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13:00, 13 января 2025Силовые структуры

Пьяный сотрудник наркоконтроля устроил смертельное ДТП в российском регионе

В Стерлитамаке сотрудник наркоконтроля устроил смертельное ДТП с тремя машинами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Стерлитамаке 23-летний сотрудник наркоконтроля устроил ДТП с тремя машинами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Поздно вечером 11 января полицейский на иномарке на скорости въехал сзади в автомобиль Mercedes-Benz, который от удара отбросило на встречную полосу. Там машина столкнулась еще с одной. Водитель Mercedes не выжил.

Сообщается, что полицейского уволят из органов по статье. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в смертельном столкновении россиянки на тюбинге со столбом обвинили ее подругу.

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