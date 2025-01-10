В смертельном столкновении россиянки на тюбинге со столбом обвинили ее подругу

В Казани после гибели девушки на тюбинге в случившемся обвинили ее подругу

В Казани после гибели 20-летней россиянки на тюбинге возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 10 января, со ссылкой на пресс-службу ГСУ МВД по Татарстану сообщает ТАСС.

По данным следствия, виновницей ЧП стала ее 22-летняя подруга, которая прокатила погибшую на тюбинге, привязанном к заднему бамперу автомобиля, что привело к столкновению со столбом, которое стоило девушке жизни.

Смертельное ДТП россиянки попало на видео. На кадрах с уличной камеры наблюдения видно проезжающий на большой скорости Hyundai Getz с привязанной к нему ватрушкой, в которой сидит кричащая девушка. Приблизившись к дорожному знаку, тюбинг врезается в столб, трос обрывается, а россиянка вылетает из средства для катания и остается лежать на снегу. Сама машина в это время скрывается из кадра.