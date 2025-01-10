Смертельное столкновение россиянки на тюбинге с дорожным знаком сняли на видео

Жительница Татарстана не выжила после столкновения на тюбинге с дорожным знаком

В Татарстане жительница Казани врезалась на тюбинге в дорожный знак и не выжила. Видео смертельного столкновения опубликовало региональное МВД в Telegram.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно проезжающий на большой скорости Hyundai Getz с привязанной к нему ватрушкой, в которой сидит кричащая девушка. Приблизившись к дорожному знаку, тюбинг врезается в столб, трос обрывается, а россиянка вылетает из средства для катания и остается лежать на снегу. Сама машина в это время скрывается из кадра.

В МВД рассказали, что 8 января к диспетчерам службы «112» поступило сообщение о девушке, насмерть врезавшейся на тюбинге в забор во время катания с горки. Однако, приехав на указанное место, правоохранители не обнаружили следов происшествия. Нужное место оказалось в 1,2 километра от названного оператору. Осмотр установил, что пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы. Водителем иномарки оказалась подруга девушки. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека, и оставлении места аварии. В полиции подчеркнули, что обвиняемая признала вину.

Ранее в Нижегородской области автомобиль сбил школьника на привязанном к собаке тюбинге. Land Cruiser протаранил ватрушку, когда овчарка перебегала проезжую часть. В результате ребенка с травмами доставили в больницу.