В двух российских регионах объявляли ракетную опасность

МЧС: в Брянской и Орловской областях объявляли ракетную опасность

В двух российских регионах, Брянской и Орловской областях, объявляли ракетную опасность. Об этом говорится в Telegram-каналах ГУ МЧС по регионам.

Как указали в главном управлении МЧС по Брянской области, в регионе была запущена система оповещения. Жителям рекомендовали оставаться дома и укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Позже появилось сообщение об отмене сигнала ракетной опасности.

Ракетная опасность была также объявлена в Орловской области. «Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — обратились власти к жителям. В 21:38 по московскому времени угроза ракетной опасности в регионе была отменена.

Ранее над Брянском система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила несколько целей на фоне ракетной опасности.