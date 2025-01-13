Раскрыт тайный смысл наряда Мелании Трамп на похоронах экс-президента США Картера

Мелания Трамп выбрала для похорон Картера платье с необычным воротником

Раскрыт тайный смысл образа Мелании Трамп на церемонии прощания с экс-президентом США Джимми Картером. Материал публикует Page Six.

Знаменитость появилась на похоронах вместе с супругом, избранным президентом США Дональдом Трампом. Бывшая манекенщица выбрала черное платье-пальто люксового бренда Valentino. Журналисты обратили внимание на необычный воротник наряда, на которым изображена неоклассическая скульптура целующихся влюбленных XIX века.

Свой образ Трамп завершила классическими черными туфлями-лодочками марки Manolo Blahnik, отказавшись от массивных украшений и яркого макияжа.

Ранее в январе Джо Байден заснул во время похорон экс-президента США Картера.