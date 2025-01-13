Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:46, 13 января 2025Ценности

Раскрыт тайный смысл наряда Мелании Трамп на похоронах экс-президента США Картера

Мелания Трамп выбрала для похорон Картера платье с необычным воротником
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Раскрыт тайный смысл образа Мелании Трамп на церемонии прощания с экс-президентом США Джимми Картером. Материал публикует Page Six.

Знаменитость появилась на похоронах вместе с супругом, избранным президентом США Дональдом Трампом. Бывшая манекенщица выбрала черное платье-пальто люксового бренда Valentino. Журналисты обратили внимание на необычный воротник наряда, на которым изображена неоклассическая скульптура целующихся влюбленных XIX века.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Свой образ Трамп завершила классическими черными туфлями-лодочками марки Manolo Blahnik, отказавшись от массивных украшений и яркого макияжа.

Ранее в январе Джо Байден заснул во время похорон экс-президента США Картера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызывает обеспокоенность». В Европе отреагировали на атаку ВСУ по станции «Турецкого потока»

      Стало известно об остановке добычи одного вида угля на Украине

      Названо преимущество российского «Кинжала»

      Стилист Рогов назвал модный тренд 2025 года

      Обрушение шпиля горящего военного госпиталя в Туле попало на видео

      Блогер Хованский рассказал о разводе

      В Турции заявили об атаке ВСУ против Анкары

      Цена биткоина упала ниже 90 тысяч долларов

      В Японии приостановили движение поездов после мощного землетрясения

      Женщина решила помочь приятелю и случайно вышла замуж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше