Раскрыта информация о наследстве Добровольской

Актриса Евгения Добровольская оставила в наследство загородный дом и квартиру

Актриса Евгения Добровольская владела квартирой в Москве и загородным домом. Информацию о ее наследстве со ссылкой на агента по недвижимости Константина Муравьева раскрыл aif.ru.

Элитное жилье в столице расположено на Старом Арбате, около Сивцева Вражка. По словам эксперта, стоимость квадратного метра там начинается от 600 тысяч рублей, однако «что-то более-менее нормальное» удастся приобрести от 900 тысяч за «квадрат». «Квартира там в среднем будет стоить в районе 70-80 млн рублей. Квартиры в более свежих домах там где-то в районе 1,5 миллиона за квадрат», — уточнил специалист.

Что касается оставленного в наследство дома, расположенного в подмосковном поселке Загорянский, то его стоимость Муравьев оценил примерно в 50 миллионов рублей. «В Загорянском "сотка" стоит от 800 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Участок там уже не купить. Дом актрисы будет стоить около 50 миллионов рублей», — сообщил он. Двухэтажная недвижимость, построенная в 2010 году, расположена на участке в восемь соток. Среди особенностей объекта — второй мансардный этаж, необычная кухня, выполненная в стиле «французский Прованс» и наличие бассейна и нескольких зон отдыха, в том числе с барбекю, а также пространства, где Добровольская разводила кур, уток и другое хозяйство.

В декабре стало известно, что народная артистка России Раиса Максимова завещала многомиллионное наследство своему восьмилетнему внуку Мите.