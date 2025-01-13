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21:01, 13 января 2025Силовые структуры

Раскрыта личность устроившего резню в российском аэропорту

В Красноярке приезжий из Узбекистана устроил резню в аэропорту
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Мужчина устроил резню в российском аэропорту и попался

Кадр: Telegram-канал Baza

В Красноярске раскрыта личность мужчины, устроившего резню в аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, злоумышленником оказался 40-летний приезжий из Узбекистана. На допросе у сотрудников правоохранительных органов он заявил, что совершил нападение из ревности. Сейчас его направили на медосвидетельствование.

По данным Bazы, фигурант пришел в аэропорт без оружия. Затем, зайдя в один из баров, он перелез через барную стойку, взял нож и бутылку коньяка, а потом набросился на потерпевшего.

Ранее пострадавший утверждал, что не знаком с злоумышленником.

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