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20:55, 13 января 2025Силовые структуры

Мужчина устроил резню в российском аэропорту и попался

В Красноярске задержали мужчину, устроившего резню в аэропорту
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости ✔»

В Красноярске задержали мужчину, устроившего резню в аэропорту. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции Сибири.

По данным канала, он ранил одного человека. Пострадавший — 39-летний мужчина. Он получил несколько ножевых ранений. Ему была оказана помощь на месте. Он госпитализирован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника.

По информации Telegram-канала Baza, нападавший орудовал ножом. Он не был знаком с потерпевшим. Пострадавший получил колото-резаную рану спины, и у него порезано ухо.

25 октября прошлого года тренер по фехтованию устроил резню в петербургском гипермаркете «О'кей». В результате были ранены шесть человек.

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