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17:21, 13 января 2025Культура

Раскрыта стоимость выступления итальянского певца Pupo на корпоративе в России

Певец Pupo готов выступить на корпоративе в России за 35 тысяч евро
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Выступление итальянского певца Энцо Гинацци, более известного под псевдонимом Pupo, на частном мероприятии в России обойдется заказчикам в 35 тысяч евро (около 3,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, артист просит организаторов взять на себя расходы на визу (1000 евро за четверых человек), предоставить два билета в бизнес-класс и два билета в эконом из Италии, а также четыре VIP-прохода во всех аэропортах вылета и прилета.

Исполнитель готов жить в отеле «не ниже пяти звезд». В гримерке певец хочет видеть виски, белое и красное сухое итальянское вино, газированную воду, снеки, фруктовую и овощную тарелку, хлеб без глютена, сушеную говядину, лосось и пармскую ветчину. «Артист настаивает, что гримерка нужна с отдельным входом, а возле нее постоянно должна находиться хорошо обученная охрана», — говорится в сообщении.

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