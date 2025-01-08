Многомиллионные гонорары Сергея Шнурова объяснили

Продюсер Маликов: гонорары знаменитостей сегодня в России ничем не ограничены

В современной России гонорары знаменитостей никем не регулируются. О доходах отечественных звезд продюсер Андрей Маликов рассказал порталу «Страсти».

По сведениям продюсера, в нынешние времена российские артисты запрашивают многомиллионные гонорары: так, к примеру, выступление лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на корпоративе оценивается в 25 миллионов рублей, а Люси Чеботиной — в 3,5 миллиона. Причем ограничить аппетиты звезд может лишь рынок — специальных регуляторов в стране, которые бы контролировали заработки артистов, нет. «Времена советских филармоний с жесткими ставками и ограничениями за выступление закончились в 1991 году», — напомнил Маликов.

Если гонорары официально закреплены в договоре, а с полученных доходов звезда исправно платит налоги, то законодательство соблюдено. «Эти деньги он получает по договору, платит налоги, живет так, как ему нравится и по ночам спит спокойно», — заявил собеседник портала.

Ранее стали известны самые дорогие звезды новогодних корпоративов. Самые высокие гонорары, как выяснили журналисты, запрашивают Филипп Киркоров, Анна Асти и группа «Комбинация».