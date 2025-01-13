Раскрыто число работающих во время отпуска россиян

«Купибилет»: 77 процентов россиян вынуждены работать во время отпуска

77 процентов россиян вынуждены работать во время отпуска. Это число раскрыл сервис «Купибилет», данные исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ходе опроса жителей городов-миллионников выяснилось, что только 23 процента из них могут позволить себе полноценный отпуск без рабочих вопросов.

Уточняется, что 28 процентов россиян во время отдыха сталкиваются с необходимостью решать срочные задачи. Еще 21 процент респондентов работают только в том случае, когда не могут этого избежать, а 19 процентов трудятся постоянно, несмотря на отпуск. При этом только 9 процентов опрошенных работают не из-за неотложных задач, а по своему желанию.

Основной причиной отказала от полноценного отдыха оказались финансовые обстоятельства (кредиты, ипотеки), об этом заявили 26 процентов россиян. Почти столько же (22 процента) участников опроса заявили, что работают из отпуска из-за долгих задач и боязни накопить дела.

Каждый пятый (21 процент) не может полностью доверить задачи коллегам. У 18 процентов россиян работа требует постоянного присутствия, поэтому уйти в отпуск можно только оставаясь на связи. Еще 7 процентов боятся упустить важный проект или клиента, а от 4 процентов респондентов руководство требует непрерывной работы. Несмотря на это, 2 процента опрошенных отметили, что работа в отпуске даже приносит удовольствие.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года треть россиян осталась без отпуска. От отдыха отказались 33 процента трудоголиков.