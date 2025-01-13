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13:08, 13 января 2025Путешествия

Раскрыто число работающих во время отпуска россиян

«Купибилет»: 77 процентов россиян вынуждены работать во время отпуска
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: freepik / Freepik

77 процентов россиян вынуждены работать во время отпуска. Это число раскрыл сервис «Купибилет», данные исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ходе опроса жителей городов-миллионников выяснилось, что только 23 процента из них могут позволить себе полноценный отпуск без рабочих вопросов.

Уточняется, что 28 процентов россиян во время отдыха сталкиваются с необходимостью решать срочные задачи. Еще 21 процент респондентов работают только в том случае, когда не могут этого избежать, а 19 процентов трудятся постоянно, несмотря на отпуск. При этом только 9 процентов опрошенных работают не из-за неотложных задач, а по своему желанию.

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Основной причиной отказала от полноценного отдыха оказались финансовые обстоятельства (кредиты, ипотеки), об этом заявили 26 процентов россиян. Почти столько же (22 процента) участников опроса заявили, что работают из отпуска из-за долгих задач и боязни накопить дела.

Каждый пятый (21 процент) не может полностью доверить задачи коллегам. У 18 процентов россиян работа требует постоянного присутствия, поэтому уйти в отпуск можно только оставаясь на связи. Еще 7 процентов боятся упустить важный проект или клиента, а от 4 процентов респондентов руководство требует непрерывной работы. Несмотря на это, 2 процента опрошенных отметили, что работа в отпуске даже приносит удовольствие.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года треть россиян осталась без отпуска. От отдыха отказались 33 процента трудоголиков.

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