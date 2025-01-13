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13:19, 13 января 2025Ценности

Раскрыты привлекающие деньги особенности глаз

NYP: Глаза с яркой радужкой и расширенными зрачками привлекают больше денег
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Раскрыты детали во внешнем виде глаз, которые значительно влияют на восприятие человека окружающими. Материал публикует New York Post (NYP).

Ученые из Лейденского университета в Нидерландах провели исследование, в ходе которого поручили участникам оценить фотографии приматов с измененными глазами. Респондентам показали портреты 32 вида животных с разным размером зрачков и яркостью радужки. «Мы спросили, сколько денег они бы пожертвовали на каждый портрет», — пояснили исследователи.

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В итоге выяснилось, что участники эксперимента жертвовали значительно больше денег животным с яркими, а не темными радужками. «Кроме того, расширенные зрачки привлекают гораздо больше денег, нежели суженные. Животные с яркой радужкой глаз и расширенными зрачками воспринимались как более дружелюбные», — пояснили авторы исследования.

В августе российские мужчины назвали раздражающую деталь во внешности женщин.

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