Около 50 % россиян решили отказаться от свидания с увеличившей губы женщиной

Российские мужчины назвали раздражающую деталь во внешности женщин. Соответствующие результаты исследования приложения для знакомств «Мамба» приводит издание «Известия».

Так, 46 процентов опрошенных респондентов заявили, что не пойдут на свидание с женщиной, которая сделала увеличение губ. При этом 69 процентов участников и 53 процента участниц исследования отметили, что могут с первого взгляда определить, делал ли их потенциальный возлюбленный пластику или нет.

В то же время выяснилось, что каждый пятый мужчина готов оплатить своей избраннице хирургическое вмешательство и подскажет, какую часть тела ей следует скорректировать. В свою очередь, 40 процентов респондентов придерживаются девиза «ее тело — ее дело».

Кроме того, в ходе опроса оказалось, что 91 процент мужчин и 60 процентов женщин никогда не прибегали к пластической хирургии ради изменений во внешности. При этом 25 процентов участниц и 5 процентов участников исследования признались, что в будущем планируют обратиться к хирургу.

Также стало известно, что четверть россиянок тратят на бьюти-процедуры до 10 тысяч рублей в месяц, а 18 процентов — более 10 тысяч. Что касается россиян, то они готовы потратить на поддержание привлекательной внешности меньше 1000 рублей. Еще 12 процентов могут выделить из своего бюджета 2000 рублей.

Помимо прочего, результаты опроса показали, что в топ любимых бьюти-процедур у мужчин и женщин вошли маникюр, педикюр, эпиляция, стрижка и уход за лицом, включающий в себя маски, пилинги, чистка кожи и массаж. При этом каждый месяц 11 процентов женщин и один процент мужчин делают ботокс.

Ранее в июне стало известно отношение россиян к изменениям во внешности ради знакомств.