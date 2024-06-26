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10:16, 26 июня 2024Ценности

Раскрыто отношение россиян к изменениям во внешности ради знакомств

32 процента мужчин готовы изменить внешность ради знакомства с женщиной

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Аналитики дейтинг-сервиса Mamba раскрыли отношение россиян к изменениям во внешности ради знакомств. Соответствующее исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что каждый третий опрошенный мужчина (32 процента) готов ради знакомства с женщиной заняться спортом. В то же время 24 процента респонденток заявили, что не будут менять свою фигуру с целью привлечь к себе противоположный пол.

Также отмечается, что 53 процента мужчин и 50 процентов женщин всегда обращают внимание на физическую форму, когда изучают анкеты потенциальных партнеров в дейтинг-приложениях. При этом около 30 процентов участниц и около четверти участников опроса скрывают правду о своем весе, чтобы казаться более привлекательными.

Кроме того, для 60 процентов мужчин и 88 процентов женщин в долгосрочных отношениях важно взаимопонимание, а не телосложение. Лишь 41 процент респондентов и 12 процентов респонденток выберут партнера, исходя из того, насколько он в хорошей форме. Однако подавляющее большинство представительниц прекрасного пола (76 процентов) допускают недостатки во внешности, с ними солидарны 66 процентов мужчин.

Ранее сообщалось, что в среднем женщины в России тратят на уход за собой от 16 тысяч рублей в месяц.

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      Мария Винар
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