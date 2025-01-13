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09:01, 13 января 2025Бывший СССР

Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западнее Курахово

Рогов: ВС России продвинулись в сторону Андреевки северо-западнее Курахово
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные успешно наступают северо-западнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«От Шевченко продвинулись примерно на два километра в сторону Андреевки. Это северо-западнее Курахово», — уточнил Рогов.

Утром 13 января стало известно о начале эвакуации жителей Курахово российскими войсками. Ее проводят военные «Южной» группировки войск, рассказали в Минобороны РФ.

Курахово перешло под контроль Вооруженных сил (ВС) России на минувшей неделе. Российские военные также взяли села Даченское и Надия в ДНР.

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