Рогов сообщил о наступлении ВС России северо-западнее Курахово

Рогов: ВС России продвинулись в сторону Андреевки северо-западнее Курахово

Российские военные успешно наступают северо-западнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«От Шевченко продвинулись примерно на два километра в сторону Андреевки. Это северо-западнее Курахово», — уточнил Рогов.

Утром 13 января стало известно о начале эвакуации жителей Курахово российскими войсками. Ее проводят военные «Южной» группировки войск, рассказали в Минобороны РФ.

Курахово перешло под контроль Вооруженных сил (ВС) России на минувшей неделе. Российские военные также взяли села Даченское и Надия в ДНР.