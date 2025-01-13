Российские военные начали эвакуацию жителей Курахово

Мотострелки группировки «Юг» ВС России начали эвакуацию жителей города Курахово

Военные российской группировки войск «Юг» начали эвакуацию жителей из города Курахово, освобожденного ВС РФ на минувшей неделе. Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Мотострелковые подразделения "Южной" группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахово», — указано в сообщении оборонного ведомства.

На видео МО РФ местные жители рассказали, что русскоязычные граждане получали в свой адрес угрозы и оскорбления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Стрелять они несколько раз в меня стреляли. Когда мы ходили по воду... Я не знаю, за что. За то, что донецкий, за то, что русский. За то, что мы "ждуны". С канистрами, с тачками несколько раз мы попадали под обстрел», — сообщил Анатолий Анин.

Другой горожанин Артем Аврамченко указал, что, начиная с 2022 года, еще до объявления мобилизации мужчин из Донецкой народной республики (ДНР) начали забирать в армию. Причем мобилизовали разными методами — в подъездах, возле магазинов.

«Они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») даже приходили, говорят — что вы сидите, что вы ждете. Придут русские, там чуть ли вас не поедят, "поизнасилуют". Я про себя думаю – кому ты рассказываешь, я с 2014 года видел, какие вы», — добавил Григорий Кривенко.

Уточняется, что в Курахово из-за боевых действий сильно повреждена инфраструктура, украинская сторона продолжает атаку на жилую застройку освобожденного города при помощи тяжелой артиллерии и FPV-дронов.

Ранее полковник в отставке Анатолий Мотвейчук назвал возможное место решающих боев за ДНР после взятия Курахово под контроль России. Им может стать Красноармейск.