Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:48, 13 января 2025Россия

Российские военные начали эвакуацию жителей Курахово

Мотострелки группировки «Юг» ВС России начали эвакуацию жителей города Курахово
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Baz Ratner / Reuters

Военные российской группировки войск «Юг» начали эвакуацию жителей из города Курахово, освобожденного ВС РФ на минувшей неделе. Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Мотострелковые подразделения "Южной" группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахово», — указано в сообщении оборонного ведомства.

На видео МО РФ местные жители рассказали, что русскоязычные граждане получали в свой адрес угрозы и оскорбления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Стрелять они несколько раз в меня стреляли. Когда мы ходили по воду... Я не знаю, за что. За то, что донецкий, за то, что русский. За то, что мы "ждуны". С канистрами, с тачками несколько раз мы попадали под обстрел», — сообщил Анатолий Анин.

Другой горожанин Артем Аврамченко указал, что, начиная с 2022 года, еще до объявления мобилизации мужчин из Донецкой народной республики (ДНР) начали забирать в армию. Причем мобилизовали разными методами — в подъездах, возле магазинов.

«Они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») даже приходили, говорят — что вы сидите, что вы ждете. Придут русские, там чуть ли вас не поедят, "поизнасилуют". Я про себя думаю – кому ты рассказываешь, я с 2014 года видел, какие вы», — добавил Григорий Кривенко.

Уточняется, что в Курахово из-за боевых действий сильно повреждена инфраструктура, украинская сторона продолжает атаку на жилую застройку освобожденного города при помощи тяжелой артиллерии и FPV-дронов.

Ранее полковник в отставке Анатолий Мотвейчук назвал возможное место решающих боев за ДНР после взятия Курахово под контроль России. Им может стать Красноармейск.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Безбожная смердящая инфоканава». Захарова прокомментировала публикации украинских СМИ о коме Кеосаяна

      В Турции заявили о поддержке США терроризма по всему мира

      В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

      Артемий Лебедев назвал Павла Дурова бомжом

      Названы самые популярные автомобильные бренды у россиян

      В России прокомментировали позицию США по конфликту на Украине

      Российские военные начали эвакуацию жителей Курахово

      В помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии задействовали автомобили Tesla

      Россиянин описал поездку в Польшу фразой «зашел за колбасой, а чуть не вышел с невестой»

      Кадыров показал видео уничтожения минометного расчета ВСУ «Ахматом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше