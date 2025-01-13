Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: На территории Крыма объявили штормовое предупреждение 13 января

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС России.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 13 января, в Крыму ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, гололед, а также усиление северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач», — говорится в сообщении.

Более того, спасатели рекомендовали воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, на набережные, берегоукрепительные сооружения и в горно-лесную местность.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае. По данным МЧС, 13 и 14 января на территории южного региона (исключая город Сочи) ожидается налипание снега на провода и деревья. Местами пройдут обильные дожди и мокрый снег.